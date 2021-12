Covid, nella Piana 550 contagi in più in una sola settimana

Non si arresta la curva del contagio sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest. Secondo il consueto monitoraggio settimanale, i nuovi casi positivi, dal 21 al 27 dicembre sono stati 5.591, con 93 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 2.768 con 91 comuni coinvolti. Sono 1.866 i nuovi casi registrati in provincia di Lucca.

I nuovi positivi

Sono 865 (+555 rispetto alla scorsa settimana) i nuovi casi positivi nella Piana di Lucca, di cui 414 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 43, Capannori 249, Lucca 497, Montecarlo 21, Pescaglia 13, Porcari 44, Villa Basilica 11. Nella settimana 20-26 dicembre sono 165 i guariti.

In Valle del Serchio sono 138 (+42) i nuovi contagi di cui 58 (pari al 46%) hanno meno di 35 anni. e sono così divisi: Bagni di Lucca 7, Barga 21, Borgo a Mozzano 19, Camporgiano 4, Castelnuovo Garfagnana 10, Castiglione Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 19, Gallicano 8, Minucciano 4, Pescaglia 13, Piazza al Serchio 8, Pieve Fosciana 2, San Romano in Garfagnana 14, Sillano Giuncugnano 6, Villa Collemandina 2. Le guarigioni sono 51,

In Versilia, infine, 863 nuovi casi positivi di cui 408 (pari al 47%) hanno meno di 35 anni e nel dettaglio: Camaiore 164, Forte dei Marmi 59, Massarosa 93, Pietrasanta 157, Seravezza 96, Stazzema 31, Viareggio 263. Le guarigioni sono state 119.

I ricoveri

A oggi (28 dicembre) ci sono 26 ricoverati al San Luca, 5 dei quali in terapia intensiva; 6 all’ospedale di Barga, di cui nessuno in terapia intensiva; e 30 ricoverati all’ospedale Versilia, di cui 2 in terapia intensiva. Sono 62 quindi i pazienti in ospedale a causa del Covid in provincia di Lucca, a fronte dei 45 dello scorso 20 dicembre.

Vaccini

Nel frattempo continua a crescere, in maniera costante, anche il numero dei vaccinati. Nella Piana di Lucca la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’83,7%. Le vaccinazioni complessivamente effettuate (al 27 dicembre): 130.750 prime dosi, 119.334 seconde dosi, 50.128 terze dosi. Questo il numero delle terze dosi somministrate questa settimana settimana: 6.096.

In Valle del Serchio la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’83,9%. Ecco le vaccinazioni complessivamente effettuate: 31.184 prime dosi, 28.285 seconde dosi, 14.687 terze dosi. Sono 1.776 le terze dosi somministrate nella settimana dal 21 al 27 dicembre.

In Versilia, infine, la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 85,4%. Le vaccinazioni complessivamente effettuate: 119.387 prime dosi, 107.895 seconde dosi, 47.275 terze dosi. Questo il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 21 al 27 dicembre: 6.200.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

A ieri (27 dicembre), sul territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 95.309 (+1.435 rispetto allo scorso 20 dicembre) mentre i soggetti in isolamento sono 16.045.

Oggi (28 dicembre) sul territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest si sono registrati 2 decessi. Una donna di 92 anni nell’ambito della Zona pisana e una donna di 90 anni nell’ambito della zona della Piana di Lucca. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 7.

Le vaccinazioni effettuate sono 2.253.634, di cui 993.496 per prime dosi. Sono stati vaccinati 509.769 donne e 483.727 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 167.220 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 157.631 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 147.096 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.228 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 107.943; la fascia d’età over 80 con 103.220; la fascia 20-29 con 98.298; la fascia 12-19 con 77.349 vaccinati; ultima la fascia 5-11 con 3.506.