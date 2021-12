Tamponi, oltre 600 persone al minuto per prenotarsi sul portale

“Sto monitorando la situazione sul portale prenotatampone, che sta registrando un traffico di oltre 600 persone al minuto. Nella sola giornata di ieri (27 dicembre) sono state emesse quasi 60 mila prescrizioni per tampone”.



E’ il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a renderlo noto

“Le aziende sanitarie della Toscana – spiega il governatore – negli ultimi giorni hanno dovuto fronteggiare una richiesta di tamponi molto rilevante, conseguenza anche del diffuso ricorso ai test antigenici in occasione delle festività da confermare con tampone. Ciò ha provocato un effetto a catena in tutta Italia e quindi anche in Toscana nonostante l’incremento degli appuntamenti e l’adozione di tutte le risposte possibili con il maggior numero di risorse disponibili”.

“Le Asl – conclude Giani – stanno provvedendo al rafforzamento dei test e del tracciamento”