Non solo una segnalazione da parte dell’Asl Toscana nord ovest all’Ordine e alla Regione per il video, diventato virale sui social, pubblicato dal farmacista viareggino.

È di oggi (29 dicembre) l’esposto indirizzato alla procura di Lucca, e presentato questa mattina al commissariato di polizia, a firma di residenti e commercianti di via Regia, la strada dove ha sede la farmacia Calandra, titolare il dottor Giovanni Bergamini.

Chi ha firmato la “denuncia” segnala alle autorità competenti problemi di natura sanitaria ed economici.

“Abbiamo fatto notare al titolare che le troppe persone in fila, alcune positive, in attesa di fare il tampone formano assembramenti – scrivono nell’esposto – alcuni stazionano anche senza mascherina, a fumare, ma nessuno li ha mai consigliati a tenere un comportamento corretto”.

“Molti – proseguono i commercianti – si mettono davanti alle porte di ingresso di altre attività e i nostri clienti si rifiutano di entrare per paura dei possibili contagi. Senza contare che diversi invece che stare sul marciapiede occupano la strada, con rischio di essere investiti”.

La richiesta avanzata alle autorità competenti è di “risolvere questa problematica, in un momento storico difficile per le attività commerciali, sensibilizzando la farmacia ad un più corretto servizio, che avvenga in sicurezza e che non leda i negozi vicini”.