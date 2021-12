Vendono fuochi d’artificio senza licenza: denunciati i titolari di un minimarket in Garfagnana

La polizia ha denunciato i titolari di un minimarket in Garfagnana per detenzione e messa in vendita di articoli pirotecnici senza licenza.

Nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati alla prevenzione degli incidenti che sovente si verificano a Capodanno a seguito dello scoppio di petardi e simili, a cui partecipano anche i carabinieri, la Guardia di finanza e le polizie locali, personale della Divisione polizia amministrativa della questura ha effettuato un controllo amministrativo al minimarket in Garfagnana.

All’atto del controllo gli operatori hanno accertato che all’interno del negozio erano in vendita alcune confezione di giochi pirotecnici per la cui vendita è richiesto il possesso apposita licenza di pubblica sicurezza.

Poiché risultati sprovvisti della licenza i due titolari sono stati denunciati per detenzione e messa in vendita di articoli pirotecnici senza licenza.

Gli articoli in questione, che contenevano un totale di 2,4 chili di polvere pirica, sono stati sequestrati.