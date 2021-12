Vittima di un incidente in A11, la Polstrada di Lucca ricorda Carlo Nanini

Cerimonia, questa mattina (29 dicembre), al cimitero di San Vito a Lucca, per la commemorazione in ricordo dell’appuntato della Polstrada Carlo Nanini,morto in servizio sull’autostrada A11 il 29 dicembre 1982.

Il questore Alessandra Faranda Cordella, i familiari di Carlo, insieme ad una rappresentanza della polizia di Stato e dell’Anps hanno ricordato con profonda partecipazione e commozione il sacrificio del collega e familiare.

La cerimonia si è svolta alla presenza del parroco di San Vito don Piero Ciardella, che ha benedetto la corona deposta nell’occasione a nome del capo della polizia.

Nanini rimase vittima di un tragico tamponamento a seguito del quale l’auto di servizio prese fuoco. A lui, negli anni scorsi, è stata intitolata la sede lucchese della polizia stradale.