Contagi Covid e contatti con positivi: bandone abbassato per tre noti bar di Viareggio

Tra contagi, contatti con positivi, quarantene e isolamenti fiduciari, anche il commercio si ferma. Bandone chiuso per tre noti bar di Viareggio.

Nella città solo oggi si contano ben 284 nuovi casi, mentre il totale nella Versilia è di 739.

A darne notizia sui social, rivolgendosi ai propri clienti, scusandosi per i disagi e augurando buon anno, sono stati gli stessi titolari dei locali.

Una decisione di tenere chiuso il bar, e di riaprire solo dopo la sanificazione e i tamponi che garantiscano la negatività al virus del Covid, anche per la sicurezza di chi ci lavora, fatta in coscienza visto il dilagare dei nuovi positivi.

Un effetto a catena, visto che i lavoratori hanno tutti, o quasi, familiari che lavorano e che hanno deciso di mettersi a casa e non andare al lavoro.

Un duro colpo anche al turismo, quello che la variante Omicron sta infliggendo in questi giorni di festa: molti, per paura del contagio, hanno infatti deciso di non partire per le vacanze