Report Gimbe: in una settimana +161% di nuovi casi Covid in Toscana

Coronavirus, impennata di nuovi casi (+80,7%). Aumentano decessi (+16,1%), ricoveri (+20,4%) e terapie intensive (+13,1%). In 7 giorni crollano i nuovi vaccinati over 12 (-47,5%). Con la variante Omicron spingere al massimo vaccinazioni e richiami per contenere il sovraccarico degli ospedali, perché con la corsa ai tamponi per inseguire i contagi il paese è a rischio paralisi.

Lo afferma nel monitoraggio settimanale dal 22 al 28 dicembre la Fondazione Gimbe, che ha rilevato un aumento di dei contagi in tutte le regioni italiane, ad eccezione della provincia di Bolzano

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 22-28 dicembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (320269 contro 177257) e dei decessi (1024 contro 882). Lievitano anche i casi attualmente positivi (598856 contro 384144), le persone in isolamento domiciliare (587622 contro 374751), i ricoveri con sintomi (10089 contro 8381) e le terapie intensive (1145 contro 1012)

In Toscana, rileva il monitoraggio, in una settimana è più che raddoppiata la percentuale di nuovi casi di positività al Covid: la crescita dei positivi è pari al 161,2%, a fronte di una media nazionale dell’80,7%.