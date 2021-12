Coronavirus, ancora 1679 nuovi positivi in provincia

Coronavirus, confermata la tendenza al rialzo. Sono 1679 i nuovi casi in provincia di Lucca, 16886 in Toscana su 74976 tamponi molecolari e 46497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 22,52 per cento (64,7 sulle prime diagnosi). Sono invece 7790 i nuovi positivi che vengono dai test rapidi antigenici.

In provincia di Lucca i casi sono 383 a Lucca, 61 ad Altopascio, 3 a Villa Basilica, 177 a Capannori, 24 a Porcari, 16 a Montecarlo (664 nella Piana di Lucca), 33 a Borgo a Mozzano, 6 a Castiglione Garfagnana, 12 a Gallicano, 10 a Coreglia, 1 a Fosciandora, 1 a Fabbriche di Vergemoli, 29 a Barga, 3 a Sillano Giuncugnano, 3 a San Romano in Garfagnana, 17 a Bagni di Lucca, 9 a Minucciano, 4 a Vagli di Sotto, 12 a Pieve Fosciana, 17 a Camporgiano, 6 a Molazzana, 8 a Piazza al Serchio, 12 a Pescaglia, 33 a Castelnuovo Garfagnana (216 in Valle del Serchio), 171 a Camaiore, 321 a Viareggio, 18 a Stazzema, 35 a Forte dei Marmi, 103 a Massarosa, 104 a Pietrasanta, 44 a Seravezza (796 in Versilia)