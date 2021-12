Emergenza Covid: a Viareggio annullato il tuffo di Capodanno

Niente tuffo di Capodanno a Viareggio domani (1 gennaio 2022). Come lo scorso anno. Per colpa del Covid.

Il tradizionale evento, dal 2012, quando si tuffò anche l’allora sindaco Luca Lunardini, non si terrà, come annunciato dal presidente della società sportiva Escape Tuscany Triathlon, Aldo Angeli.

La manifestazione, nel 2020, raggiunse il record di 672 persone in mare, che nonostante il freddo si tuffarono in acqua, sfidando temperature vicino a zero gradi.

“Troppi i rischi – ha spiegato alla nostra redazione Angeli -. Nel 2021 eravamo in zona rossa, ma questa volta erano troppe le prescrizioni, dal green pass per tutti i partecipanti, il distanziamento tra chi si tuffa, cosa impossibile, e una recinzione in spiaggia. Non siamo in grado, come società sportiva, di garantire la sicurezza”.

“Fino all’ultimo abbiamo cercato di salvare la manifestazione – ha aggiunto – ma ci siamo dovuti arrendere alla luce non solo delle disposizioni sanitarie ma anche per l’aumento dei contagi”.

L’evento, come noto, patrocinato dal comune, ha avuto scopi benefici: devolvere l’incasso alla Croce Verde di Viareggio.

Non un addio, ma un arrivederci al 2023. Sperando che la pandemia finisca.