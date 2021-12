La pillola anti Covid arriva in Italia dal 4 gennaio: Aifa autorizza il Molnupiravir

Arriverà in Italia il prossimo 4 gennaio il Molnupiravir. Aifa, l’agenzia del farmaco, ha infatti dato il via libera al farmaco orale contro il Covid. Servirà come antivirale ai contagiati dal coronavirusa non ricoverati in ospedale che manifestino sintomi da pochi giorni e che rischiano di aggravarsi.

Il Molnupiravir deve essere assunto per 5 giorni, 4 compresse da 200 milligrammi, due volte al giorno.

Intanto Ema ha autorizzato anche il Remdesivir per i malati di Covid che non si trovano in ossigeno-terapia ma sono ad alto rischio di forme molto gravi. Questo farmaco, per endovenosa, potrà essere utilizzato fino a sette giorni dall’inizio dei primi sintomi.