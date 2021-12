La segnalazione: “Niente riscaldamento nella cupola per l’attesa davanti al pronto soccorso”

Anche a fine anno non mancano le segnalazioni di disservizi al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. A scrivere è una lettrice che ha accompagnato la madre alla struttura.

“Al pronto soccorso sotto la cupola, non funziona bene il riscaldamento – dice la signora – Infatti, sfortunatamente stamani mia mamma non si è sentita bene ed è stata portata al pronto soccorso, dove anch’io mi sono recato per esserle vicino, in attesa di ricevere notizie in merito al suo stato di salute. Mi hanno fatto accomodare dentro una struttura a forma di cupola dove sono presenti tre piccole stufe (comunque a mio parere insufficienti per riscaldare l’ambiente) di cui ne funziona soltanto una. Ho chiesto al personale se potevano accendere le altre stufe, ma mi hanno detto che sono guaste e che già da un po’ di tempo lo hanno fatto presente a chi di dovere, ma ad oggi ancora non funzionano”.

“A mio avviso, soprattutto in questo periodo invernale – commenta – mi sembra un grave disservizio per gli utenti che desiderano stare vicino ai loro cari ricoverati in pronto soccorso”.