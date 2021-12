Senza vaccino Covid oltre 5 milioni e mezzo di italiani

A fine anno è tempo di bilanci. Anche per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid.

Nel monitoraggio del governo sui vaccini sono oltre 5 milioni e mezzo gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il virus.

Il numero più alto di chi ancora non si è vaccinato si riscontra tra le persone tra i 40 e i 49 anni, 1.202.480, poi tra chi ha dai 50 e i 59 anni, 1.021.601.

Tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni i non vaccinati sono 3.232.473: per loro, però, la campagna vaccinale è iniziato da una quindicina di giorni. Tra i 5 e i 19 anni 4.051.289 non hanno ancora fatto la prima dose, su un totale di 8.283.583.