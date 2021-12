Ennesimo incidente sulla via di Sottomonte a Guamo davanti alla scuola elementare all’angolo con via di Pontestrada. Ieri sera (30 dicembre) è stata la volta di un ragazzo in motorino che si è scontrato con una un’auto in svolta; stessa dinamica della maggior parte dei sinistri che avvengono in questo tratto di strada dove a causa dei sorpassi pericolosi e dell’alta velocità in sei mesi sono avvenuti almeno cinque incidenti analoghi.

Il limite di velocità, infatti, sarebbe di 50 chilometri all’ora ma vi sono auto che quotidianamente sfrecciano superando anche i 100 senza alcun controllo ed eseguendo sorpassi, incuranti dell’incrocio e delle strisce pedonali che collegano la scuola al centro del paese. Un anno fa sulle strisce pedonali è anche stata investita una persona. “Fortunatamente – commentano i cittadini della zona – la persona era adulta e se l’è cavata, fosse stato un bambino della scuola non sarebbe andata altrettanto bene”.

I residenti si sono mossi per trovare una soluzione ed è stata creata una raccolta firme su change.org.

“Lo scorso settembre – dicono i residenti – alcuni cittadini hanno incontrato il sindaco di Capannori e vari tecnici di Comune e Provincia per confrontarsi sulla situazione pericolosa e disagevole, che peggiora di anno in anno. In questa occasione è stata presentata una ipotesi di rotatoria che possa migliorare la circolazione. Vi sono infatti lunghe code nelle ore di punta, e nello stesso tempo possa far rallentare chi va troppo veloce, vedi immagine della rotatoria. Allo stesso tempo è stato chiesto l’utilizzo di autovelox nel centro abitato”.

“La rotatoria – spiegano e concludono – potrebbe essere realizzata su suolo già di Comune o Provincia, senza quindi necessità di espropri, con notevole velocizzazione e semplificazione delle procedure. Inoltre, l’opera permetterebbe anche di salvaguardare la Croce di Guamo, monumento storico caro ai cittadini, ripetutamente colpita dalle auto ed attualmente rimossa per motivi di sicurezza. Le istituzioni si stanno muovendo ma sarebbe auspicabile velocizzare i tempi per evitare altri feriti o peggio”.