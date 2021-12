Una stella a cinque punte racchiusa all’interno di un cerchio, la sigla 666 e vari scarabocchi con bombolette spray nere. Così la mano di uno o più vandali, nella notte di ieri (30 dicembre) hanno imbrattato il nuovo box autovelox istallato appena la mattina precedente (30 dicembre) sul viale San Concordio a Pontetetto, davanti al distributore Esso.

Un dispositivo molto atteso dal quartiere adiacente a San Concordio, che proprio sul viale subisce continui incidenti spesso dovuti all’alta velocità ed è sottoposto, soprattutto nelle ore di punta, a picchi di traffico molto intenso con conseguente inquinamento da smog e acustico, attestato dall’Arpat oltre le soglie consentite.

Proprio per questo, il gesto di ignoti ai danni del box autovelox ha destato fin da subito lo sconcerto e la condanna degli abitanti di Pontetetto, che sul gruppo Facebook del quartiere osservano: “Speriamo che non siano stati i paesani altrimenti i vandali non avrebbero capito neppure qual è il loro interesse”.