Coronavirus, altri 1.443 positivi in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore

Il 2022 comincia con un altro boom di casi positivi al coronavirus in provincia di Lucca e in Toscana. In regione il dato delle ultime 24 ore è in leggero decremento rispetto agli ultimi due giorni, ma resta piuttosto elevato: sono stati infatti 14.994 le nuove diagnosi.

In provincia di Lucca si resta ben al di sopra di quota mille casi giornalieri. Le nuove infezioni arrivano a 1.443, nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio, nella Piana il quadro parla di 651 nuovi casi: Lucca 329, Capannori 216, Porcari 36, Montecarlo 17, Altopascio 51, Villa Basilica 2.

In Valle del Serchio e Garfagnana sono 192 i nuovi casi, riscontrati a: Careggine 6, Sillano 8, Fosciandora 4, San Romano 8, Pieve Fosciana 12, Borgo a Mozzano 35, Molazzana 5, Castelnuovo 26, Gallicano 15, Piazza al Serchio 9, Pescaglia 11, Minucciano 6, Camporgiano 5, Villa Collemandina 3, Vagli Sotto 2, Coreglia 9, Barga 16, Bagni di Lucca 9, Fabbriche di Vergemoli 1, Castiglione 2

600 i nuovi casi in Versilia: Camaiore 133, Massarosa 86, Seravezza 50, Forte dei Marmi 27, Pietrasanta 84, Viareggio 213, Stazzema 7.