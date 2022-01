Guardie mediche, servizio off limits anche per Capodanno

Continuano anche per Capodanno i problemi della continuità assistenziale, soprattutto nella Piana di Lucca. Poche guardie mediche e turni scoperti hanno, come a Natale, messo in crisi il servizio, complice anche un vertiginoso aumento dei casi positivi di coronavirus, a Lucca e provincia.

Ad alzare la voce stavolta è anche la politica. In particolare il onsigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il consigliere provinciale e capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini.

“Dal pomeriggio del 31 dicembre sino a tutta la giornata del 2 gennaio, dunque per tutto il fine settimana di Capodanno, nessuna guardia medica in tutta la Piana di Lucca – affermano -. Chi ha avuto bisogno di assistenza ha dovuto rivolgersi al Pronto soccorso. Tra assenze giustificate per malattia e carenza organica i residenti hanno dovuto fare i conti con un servizio assente, non è accettabile”.

“L’assistenza sanitaria deve continuare ad essere un diritto – fanno notare Fantozzi e Petrini -. Non è possibile che un territorio densamente abitato come quello della Piana, caratterizzato da una miriade di frazioni e località più piccole, rimanga per un intero fine settimana, e per di più festivo, senza guardia medica. Una situazione grave che si somma a quanto già accaduto la sera della vigilia di Natale quando c’era in servizio, da mezzanotte, una sola guardia medica per tutta la Piana di Lucca. E il telefono è stato bollente per tutta la sera e per la notte di Natale, mandando in congestione anche il 118. La Regione deve intervenire perché la salute pubblica deve essere una priorità a Lucca quanto nei territori più periferici e decentrati”.