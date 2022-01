Paura per l’incendio del sottotetto di una casa

Paura nella mattinata di oggi (1 gennaio) in un’abitazione nel centro di Montecarlo per un incendio che ha interessato una porzione di un sottotetto.

Il rogo si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, attorno alle 10 del mattino. A dare l’allarme sono stati gli abitanti della casa, nella zona di Porta Fiorentina. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto il prima possibile e sono riusciti ad evitare che l’incendio creasse danni ingenti. Non è stato necessario, fortunatamente, evacuare la famiglia.