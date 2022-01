Coronavirus, 495 nuovi casi in provincia di Lucca

Scendono sensibilmente, complici le chiusure di Capodanno, i dati del coronavirus in provincia di Lucca. Sono 495 in un giorno. I nuovi casi in Toscana sono 6367 su 22513 test. Il tasso dei nuovi positivi, però, resta elevato: 28,28 per cento (52,6% sulle prime diagnosi).

I casi sono 73 a Lucca, 38 a Capannori, 4 a Porcari, 2 a Montecarlo, 7 ad Altopascio, 2 a Villa Basilica (126 nella Piana di Lucca), 4 a Coreglia, 1 a San Romano Garfagnana, 6 a Barga, 1 a Camporgiano, 3 a Gallicano, 7 a Borgo a Mozzano, 3 a Pescaglia, 2 a Pieve Fosciana, 5 a Sillano Giuncugnano, 3 a Castiglione Garfagnana, 8 a Bagni di Lucca, 2 a Careggine, 4 a Minucciano, 8 a Piazza al Serchio, 19 a Castelnuovo Garfagnana (76 in Valle del Serchio), 8 a Stazzema, 66 a Camaiore, 115 a Viareggio, 24 a Seravezza, 40 a Pietrasanta, 11 a Forte dei Marmi, 29 a Massarosa (293 in Versilia)