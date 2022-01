Covid, in Toscana i ricoveri aumentano del 14 per cento

In Italia, oggi (2 gennaio, i contagi da Covid sono stati 61.046. Le vitime 133, a fronte dei 111 di ieri, 1 gennaio.

278.654 i tamponi, tramolecolari e antigenici, effettuati. Un numero assai minore rispetto a ieri che aveva superato 1 milione.

Il tasso di positività si è alzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri.

I pazienti rivoverati in terapia intensiva sono 1.319, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto a ieri.

In un solo giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva, a seconda dei casi, sono salite in 8 regioni, secondo i dati di Agenas di oggi. La regione che si avvicina di più alla zona arancione è la Liguria (già ufficialmente gialla), con il 22% (+1) dei posti occupati per Covid in terapia intensiva – oltre la soglia limite del 20 – e il 28% (+1), a soli 2 punti percentuali dalla soglia limite del 30.

In aumento, oltre che in Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sicilia, e Umbria anche in Toscana (14% e 13%, rispettivamente per terapia intensiva e reparti ordinari).

L’indice Rt è stimato almeno 1,6.