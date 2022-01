In pensione il comandante dei carabinieri di Forte dei Marmi Giuseppe Alaimo

E’ andato in pensione il luogotenente Giuseppe Alaimo, dopo aver diretto per 20 anni la stazione dei carabinieri di Forte dei Marmi.

Numerose le sue indagini sul territorio. Sempre in prima linea per la sicurezza della cittadina della costa versiliese, Alaimo si è distinto in tanti successi successi investigativi.

Il sindaco Bruno Murzi e l’amministrazione Comunale ringraziano sentitamente il luogotenente Giuseppe Alaimo che ha lasciato per il raggiunto pensionamento, dopo 20 anni di impegno e dedizione, il comando della Stazione dei carabinieri di Forte dei Marmi.

“A nome anche della nostra comunità saluto con affetto il luogotenente Alaimo – afferma il primo cittadino – e gli auguro di poter continuare a vivere una vita piena di soddisfazioni, sono certo che non farà mancare la sua preziosa presenza in paese. E do un caloroso benvenuto al nuovo comandante dei carabinieri di Forte dei Marmi, il luogotenente Marco Romoli”