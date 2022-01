Massarosa piange la morte del funzionario comunale Guido Dini

Massarosa piange la scomparsa di uno storico funzionario del comune, responsable dell’ufficio ambiente e protezione civile: è morto ieri ( 1 gennaio) Guido Dini.

L’uomo, che avrebbe compiuto 51 anni tra poche settimane, lascia una figlia di soli 11 anni e la moglie.

“Una notizia triste e improvvisa che mi ha colto impreparato, tra sgomento e incredulità – le parole del vicesindaco Damasco Rosi – un collaboratore esemplare, ma soprattutto un amico. Con lui sono entrato da assessore all’ambiente nel 2009 ed è stato per me sempre un punto di riferimento. Conosceva ogni angolo del nostro comune, bastava accennargli una criticità che già sapeva localizzarla e risolverla. Serio e generoso, pragmatico, amava il suo lavoro, lo faceva con impegno, passione e dedizione come possono testimoniare tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui. Insieme ci siamo arrabbiati e abbiamo riso, tante gioie e tante delusioni, ore e ore passate in quell’ufficio. Stento a pensare che ciò che è successo sia vero, come se non volessi rassegnarmi all’accettazione e al vuoto che lascia. Il mio pensiero va a Laura e alla piccola Anna, alla famiglia, agli amici, alle colleghe e ai colleghi, distrutti dal dolore. Ciao Guido, mi mancherai”.