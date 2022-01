Vaccini ‘sospesi’ la mattina di Capodanno, qualche disagio al Campo di Marte

Va avanti, anche all’hub del Campo di Marte, la campagna vaccinale contro il coronavirus. Una campagna che non si ferma nemmeno per le feste. La decisione di sospendere le somministrazioni per la mattinata di Capodanno ha tuttavia creato qualche disguido con alcune persone che si erano prenotate.

“Nuovo anno e vaccini al Campo di Marte sospesi, nonostante fosse stato detto a molti di presentarsi la mattina del 1 gennaio”, protesta una delle persone coinvolte. In realtà, spiega la Asl, chi era prenotato per la mattina è stato avvisato del temporaneo stop. Nonostante il giorno festivo, infatti, le vaccinazioni si sono concentrate nel pomeriggio, dalle 14,30 fino alle 20 e chi aveva prenotato per la mattina ha potuto sottoporsi al vaccino nell’orario pomeridiano. Tra l’altro, c’è da aggiungere al quadro, che il 20% che era programmato ieri non si è poi presentato all’hub vaccinale.