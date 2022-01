Boyscout di 16 anni accusa un malore durante un’escursione

E’ stato colto da un improvviso malore mentre si trovava con altri boy scout, al rifugio Segheria, che si trova nell’area intermedia della Valle del Dolo, nel cuore dell’Abetina Reale e del parco nazionale dell’appennino tosco emiliano, nel comune di Villa Minozzo.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri (2 gennaio).

Mentre la comitiva stava sistemando il loro materiale, il ragazzo di Lucca è stato colto da malore e si è accasciato a terra privo di conoscenza. Erano circa le 19,30 quando è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza di Villa Minozzo e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione del Monte Cusna. Molto complesso è stato l’avvicinamento al Rifugio. La squadra di tecnici ha iniziato a salire con il mezzo fuoristrada, fino ad un punto dove, a causa della neve il fuoristrada ha iniziato ad avere un po’ di difficoltà.

Per sicurezza e per non perdere tempo prezioso, alcuni operatori del soccorso alpino hanno proseguito a piedi con il materiale necessario. Poi fortunatamente il mezzo è riuscito a liberarsi e proseguire l’avvicinamento. Raggiunto il rifugio il ragazzo, che nel frattempo si era ripreso, è stato caricato sulla jeep, trasportato fino alla strada asfaltata e consegnato al personale infermieristico dell’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale di Castelnovo nè Monti per accertamenti.