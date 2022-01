Covid, parametri raggiunti e superati: la Toscana si avvia a diventare zona gialla

Aumentano i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari Covid, e si avvicina la zona gialla per la Toscana. Anche se, come regole, cambia poco: l’obbligo di mascherina all’aperto, infatti, è stato introdotto con l’ultimo decreto del governo.

I parametri, per il passaggio da zona bianca, sono 3: incidenza settimanale oltre i 50 casi per 100.000 abitanti, posti letti in terapia intensiva occupati almeno del 10% e quelli nei reparti ordinari almeno del 15%.

Parametri, questi, superati nelle ultime ore nella regione: i malati sono 1872 su 100mila abitanti e, ad oggi (3 gennaio) sono 84 le persone ricoverate in terapia intensiva (pari al 14,74%,) e 755 nei reparti ordinari (pari al 15%)