Lutto per la morte della soprano Lucia Santini

E’ lutto in Versilia e a Seravezza in particolare per la scomparsa di Lucia Santini, avvenuta questa mattina (3 gennaio).

Una figura molto conosciuta e stimata in tutta la Versilia: laureata in Giurisprudenza, era cantante soprano, con una grande passione per la musica ereditata dalla mamma Daria Pennacchi, per quarant’anni insegnante e riferimento formativo per musicisti come il maestro Marco Balderi e l’artista Dino Mancino.

Lucia Santini, di 80 anni, era moglie del notaio Umberto Guidugli, che per molti anni è stato presidente della Banca di Credito cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana (scomparso nel marzo di due anni fa) e sorella del medico seravezzino Luigi Santini.

Lascia le figlie Orietta, ex assessore del Comune di Seravezza, ed Elisabetta, direttore della Corale lirica versiliese.

Particolarmente intenso il ricordo del sindaco Lorenzo Alessandrini: “Ho un’infinità di ricordi ed emozioni della mia giovinezza e della mia formazione che sono legati a casa Guidugli, dove con Lucia e Umberto alternavamo tante e tante serate di chiacchierate e discussioni di politica e di musica. Anche per questo la sensazione dolorosa per la perdita di Lucia è forte. Mi sento personalmente vicino alle figlie. Sento anche il dovere di porgere il cordoglio dell’amministrazione comunale ad Orietta, che è stata valorosa amministratrice del nostro Comune”.