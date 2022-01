Persone in quarantena e animali affidati a dog sitter improvvisati per uscire. Aidaa: “Occorre il patentino”

Con mezza Italia in zona gialla, ma soprattutto con oltre un milione di italiani chiusi in casa a causa della pandemia, sono oltre duecentomila i cani che in questi giorni hanno difficoltà a uscire per i bisogni quotidiani.

“A parte qualche centinaio di dogsitter forniti da associazioni animaliste meritorie che offrono un servizio gratuito e in questo periodo essenziale, sono migliaia le famiglie che invece sono costrette a rivolgersi o a parenti compiacenti o a dog sitter improvvisati per portare a spasso il proprio cane almeno due volte al giorno, e fino quando si tratta di cani di piccola taglia, o comunque di cani gestibili i problemi sono ridotti se non inesistenti, ma questi sorgono nel momento in cui si affidano cani di grossa stazza o poco gestibili se non dagli stessi loro umani a dog sitter improvvisati. In questo ultimo caso i rischi sono dietro l’angolo sia per gli stessi cani, che per coloro che li incontrano – spiega Aidaa,associazione animalista.

Per questo motivo l’associazione italiana difesa animali ed ambiente rilancia la proposta di realizzare dei registri comunali e regionali e delle regole che costituiscano delle norme chiare su come attuare la professione del dog sitter.

“In questo momento -scrivono gli animalisti di Aidaa- i dog sitter in Italia sono oltre 30.000 la maggior parte dei quali sono qualificati e svolgono regolarmente la professione, ma mai come in questo momento ci sono centinaia di dog e cat sitter improvvisati e per questo occorre dare delle norme certe a questa professione con dei registri regionali e comunali, e l’obbligo di corsi preparatori che diano un vero e proprio patentino professionale”.