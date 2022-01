Coronavirus, cresce la pressione sugli ospedali: 81 ricoverati in provincia di Lucca

Un’inevitabile fotografia del dilagare del contagio emerge dal monitoraggio settimanale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Se nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 5591, dal 28 dicembre al 3 gennaio si sono registrati 20379 casi. Numeri destinati ancora a salire, se si pensa che solo oggi (4 gennaio) in provincia di Lucca ci sono 1782 contagi in 24 ore.

Nell’ultima settimana i nuovi positivi in provincia di Lucca sono stati 6672 a fronte dei 1866 registrati dal 21 al 27 dicembre. Ma a preoccupare è soprattutto il numero dei ricoveri in ospedale. A oggi (4 gennaio) ci sono 12 persone in terapia intensiva sul territorio provinciale su 81 pazienti ricoverati in area Covid tra il San Luca e il Versilia. La scorsa settimana i ricoveri erano 62, con 6 posti letto occupati anche all’ospedale di Barga dove a oggi non si registrano ricoveri Covid.

I nuovi positivi

Nella Piana di Lucca sono 2792 i nuovi casi positivi dell’ultima settimana di cui 1237 (pari al 44%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 209, Capannori 826, Lucca 1483, Montecarlo 70, Pescaglia 47, Porcari 141, Villa Basilica 16. La scorsa settimana erano 865. In Valle del Serchio dal 28 dicembre al 3 gennaio si sono registrati 881 nuovi casi positivi di cui 437 (pari al 50%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 55, Barga 124, Borgo a Mozzano 128, Camporgiano 46, Careggine 10, Castelnuovo Garfagnana 152, Castiglione Garfagnana 21, Coreglia Antelminelli 50, Fabbriche di Vergemoli 7, Fosciandora 8, Gallicano 54, Minucciano 35, Molazzana 21, Piazza al Serchio 47, Pieve Fosciana 37, San Romano in Garfagnana 24, Sillano Giuncugnano 33, Vagli di Sotto 14, Villa Collemandina 15. La scorsa settimana erano 138. Ma è ancora la Versilia la zona dove si registrano più contagi: sono 2999 i nuovi positivi della settimana di cui 1257 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Camaiore 650, Forte dei Marmi 130, Massarosa 419, Pietrasanta 403, Seravezza 217, Stazzema 56, Viareggio 1124. La scorsa settimana erano 863.

I ricoveri

A oggi (28 dicembre) ci sono 45 ricoverati al San Luca, 6 dei quali in terapia intensiva e 36 ricoverati all’ospedale Versilia, di cui 6 in terapia intensiva. Sono 81 quindi i pazienti in ospedale, 12 in terapia intensiva, a causa del Covid in provincia di Lucca, a fronte dei 62 ricoveri e dei 7 pazienti gravi dello scorso 28 dicembre.

Vaccini

Nel frattempo continua a crescere, in maniera costante, anche il numero dei vaccinati. Nella Piana di Lucca la percentuale di persone con più di cinque anni che hanno ricevuto almeno una dose è salita all’84,2 per cento con 131682 prime dosi, 120042 seconde dosi e 57436 terze dosi somministrate. Dal 28 dicembre al 3 gennaio sono 515 i bambini che hanno iniziato il ciclo di vaccinazione. In Valle del Serchio la percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che ha ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 84,3% con 31371 prime dosi, 28453 seconde dosi e 16877 terze dosi somministrate. Qui sono 100 i bambini che hanno iniziato il ciclo nell’ultima settimana. Infine in Versilia sono 120042 le prime dosi, 108348 le seconde dosi e 54050 le terze dosi somministrate con una percentuale di vaccinati, almeno in parte, che raggiunge l’ 85,9%. Qui sono 376 i bambini che hanno iniziato il ciclo di vaccinazione.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Ad oggi (4 gennaio) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 97572 (+2.027 rispetto allo scorso 28 dicembre) mentre i soggetti in isolamento sono 15340 (-1.252 rispetto al 28 dicembre). Oggi sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest si sono registrati 5 decessi: 2 nell’ambito di Massa Carrara, 1 nell’ambito di Lucca; due nell’ambito di Pisa. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 20 (4 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 5 nell’ambito di Lucca, 4 nell’ambito di Pisa, 5 nell’ambito di Livorno, 2 nell’ambito della Versilia).

A ieri (3 gennaio) le vaccinazioni effettuate sono 2319802, di cui 1000018 per prime dosi. Sono stati vaccinati 513054 donne e 486964 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 167626 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 158058 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 147404 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131417 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 108353; la fascia 20-29 con 98616; la fascia d’età over 80 con 103307; la fascia 12-19 con 78009 vaccinati; ultima, ma in ascesa, la fascia 5-11 con 7223.