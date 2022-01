Positiva al Covid, odissea per prenotare un tampone

Positiva al Covid dallo scorso 29 dicembre, un’insegnante delle elementari di Viareggio non sa più dove sbattere la testa.

La giovane donna, mamma di tre figli minori, di 13 e 17 anni entrambi vaccinati, tranne il più piccolo di 7 anni per il quale aveva prenotato la prima dose nei prossimi giorni, ha iniziato a sentirsi male per Natale.

Fatto il tampone antigenico, e risultato positivo, ora sta cercando invano di prenotare un molecolare sul sito della Regione

“Francamente – racconta alla nostra redazione – non so più cosa fare. Non sono stata chiamata da nessuno e, nel frattempo, si è ammalato anche mio marito e i bambini. Tutti, per fortuna, con sintomi lievi”.

“Anche stanotte – aggiunge – sono stata sveglia fino alle 3 per provare a prendere gli appuntamenti per i tamponi. Ho chiamato tutti i numeri possibili del DdP e Urp e l’unica cosa che mi sono sentita dire è ‘ mi dispiace, le forze lavoro sono poche”.

La maestra, per poter rientrare al lavoro a scuola il prossimo 10 gennaio, tra l’altro, ha bisogno di un tampone non fatto in farmacia, ma all’Asl, che certifichi la sua negatività.