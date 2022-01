Per i tamponi allo studio una convenzione con le associazioni di volontariato

Nel pieno di una nuova ondata di contagi da Covid, molti dei quali da variante Omicron, i servizi legati ai tamponi sono in difficoltà. Sia in farmacia, dove ci sono centinaia di persone in coda, ogni giorno, a parte le poche che per fare il test danno appuntamento, sia sul portale della Regione Toscana, dove prenotarsi è diventato un terno al lotto nonostante .

Chi si collega a mezzanotte in punto, e nonostante l’allargamento a tre giorni, per trovare un posto dove effettuare il test ci si trova in coda con migliaia e migliaia di utenti, e non si riesce spesso a trovare un posto utile.

“Stiamo organizzando tamponi con associazioni di volontariato”, fa sapere l’Asl Toscana Nord Ovest. In particolare le diverse zone distretto stanno lavorando per organizzare il servizio, ma si devono ancora stabilire le esatte modalità per ciascuna associazione.

A Firenze, solo a titolo di esempio, la Croce Rossa Italia già da un paio di mesi effettua i tamponi in affiancamento alla sanità toscana.