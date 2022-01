Auto si ribalta in via Ingrellini: due feriti all’ospedale

La strada stretta e resa scivolosa dalla pioggia, la velocità forse troppo elevata. Fatto sta che intorno alle 18,15 di oggi (5 gennaio) un’auto si è ribaltata sulla via Ingrellini all’altezza della nuova clinica veterinaria 24h recentemente trasferitasi da San Concordio.

Tanta la paura per il conducente e l’altro occupante del mezzo che, pur avendo bisogno di un intervento delle ambulanze, che li hanno trasportati in codice giallo al vicino ospedale San Luca, non hanno avuto problemi sanitari tali da far temere per la loro vita.

Per i rilievi della polizia municipale e per la rimozione del mezzo è stato necessario chiudere l’arteria stradale che collega San Concordio e Mugnano con San Filippo. Una situazione che ha creato caos al traffico in una delle ore di punta per la circolazione.

Foto di Simona Torlai da Facebook