Come trovare i migliori annunci di lavoro di Lucca

Da quando AnnunciLavoro360 è arrivato online, cercare un lavoro e trovare offerte in linea con le proprie aspettative e il proprio profilo professionale è diventato molto più semplice. Il sito Annuncilavoro360 Lucca , infatti, raduna in una sola pagina tutti gli annunci di lavoro presenti sul web e pubblicati su altre piattaforme: vuol dire, in sostanza, che per conoscere le posizioni aperte e le selezioni in corso da parte delle aziende e delle agenzie per il lavoro non serve consultare i vari siti che ospitano gli annunci, ma basta andare direttamente su AnnunciLavoro360 per ottenere tutte le informazioni che si desiderano. In pochi clic si visualizzano gli annunci più recenti, e basta selezionarli per essere diretti ai siti in cui sono stati pubblicati in origine per leggerli nella loro interezza e decidere se valga o meno la pena di rispondere per candidarsi.

Offerte di lavoro a Lucca: quali posizioni sono aperte

La filiale di Lucca di Oriente Spa è alla ricerca di un montatore elettronico per un’azienda del settore elettronico: il compito della risorsa sarà quello di montare e assemblare i sistemi elettronici all’interno del reparto produzione. Le offerte di lavoro a Lucca e dintorni, comunque, coinvolgono gli ambiti più diversi: si ricercano, per esempio, baby sitter ma anche operatori CNCL tornio-fresa. In questo caso è richiesta una buona conoscenza del disegno meccanico, e serve aver già maturato esperienza nel settore.

Interior designer nel settore arredamento

Ancora, si offre un contratto a tempo indeterminato a un interior designer che sarà impegnato nel promuovere la vendita nel settore arredamento, fornendo assistenza ai clienti per la progettazione di interni. Prima di iniziare a lavorare sarà garantito un corso di formazione della durata di 5 settimane. Passando ad altri ambiti, a Lucca c’è bisogno anche di responsabili produzione e di project manager, oltre che di un aiuto idraulico che sarà assunto da un’azienda del settore termoidraulico. Per candidarsi a questo ruolo serve un diploma, e il compito sarà quello di fornire assistenza ai colleghi per le attività di installazione, di montaggio e di manutenzione negli interventi effettuati presso i clienti.

Le proposte per chi ha poca o nessuna esperienza

Anche chi ha ancora poca esperienza nel mondo del lavoro può trovare occasioni interessanti grazie ad AnnunciLavoro360. Per esempio, si ricerca un consulente junior nel settore dei mutui, dei prestiti e delle assicurazioni. Affiancato dal tutor di riferimento, dovrà fornire consulenza ai clienti che desiderano acquistare un immobile tenendo conto delle loro esigenze e identificando il mutuo più in linea con le loro aspettative. In un settore del tutto diverso, Eismann cerca incaricati alla vendita: si tratta di un’azienda presente nel nostro Paese da più di 30 anni che si occupa della vendita di circa 400 prodotti alimentari accomunati da standard di qualità molto elevati.

Profili IT: ecco le occasioni da conoscere

Techyon è alla ricerca di profili IT, anche alla prima esperienza, per società di prestigio nel settore della consulenza informatica e del credito. Stiamo parlando del primo head hunter del nostro Paese che è specializzato nella selezione di manager e professionisti in ambito Information Technology. Ma ovviamente il mercato del lavoro lucchese mette a disposizione anche altre opportunità: per esempio un project manager per un’azienda di Capannori che si occupa di robot antropomorfi, oppure un addetto alle vendite per uno showroom del segmento ceramica. Non mancano, poi, le proposte per un disegnatore meccanico che sappia usare Autocad 3D e che abbia almeno 3 anni di esperienza nella mansione; il settore è quello della metalmeccanica, e anche in questo caso la sede di lavoro sarebbe Capannori.

Quali prospettive per idraulici e operai

A Lucca, si cercano anche due idraulici che abbiano almeno un anno di esperienza e che siano disponibili da subito per un lavoro full time. Sono richieste buona flessibilità e altrettanta manualità, ma è necessario anche essere in possesso della patente B e automuniti. Nei pressi di Guamo, invece, si selezionano due operai fustellatori per accoppiatura cartone; anche in questa circostanza è auspicabile avere una minima esperienza nel settore cartario. Il lavoro si svolge su turni e il contratto è a tempo indeterminato.