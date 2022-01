Muore in strada per un malore a soli 35 anni

Muore a 35 anni per un malore in strada in via Viottolo, nelle vicinanze di Massaciuccoli.

Per cause ancora tutte da accertare, ma non per un trauma o una violenza esterna, l’uomo, Antonio Didino Campanaro, intorno alle 13,50, si è accasciato a pochi passi dalla sua abitazione, e non sono serviti i soccorsi portati dall’ambulanza infermieristica e dall’auto medica. Ad accorgersi dell’uomo, che era accasciato a terra su un ponticello ormai privo di vita, è stata una donna che era a giro con il cane.

I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri che, una volta ricevuta l’autorizzazione del magistrato, hanno provveduto a far rimuovere la salma per il trasporto all’obitorio dell’ospedale Versilia.

Non è escluso che sul cadavere possa essere disposto un esame autoptico.