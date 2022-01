Coronavirus, altri 1.621 casi in provincia di Lucca: nella Piana si sfiorano i 700 contagi in un giorno

Non rallenta il ritmo dei nuovi contagi di coronavirus in provincia di Lucca. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati altri 1.621. Un numero che mantiene la Lucchesia al terzo posto tra le province toscane per le infezioni da Covid19.

In Toscana contagi in lieve rialzo rispetto a ieri: sono stati 17.286 nelle ultime 24 ore.

Nella Piana i contagi sono 687, così suddivisi: Lucca 351, Altopascio 92, Montecarlo 20, Porcari 38, Capannori 180, Villa Basilica 6.

Ben 230 i contagi invece in Valle del Serchio e Garfagnana: Careggine 6, Molazzana 9, Fosciandora 4, Borgo a Mozzano 39, Castiglione 9, Coreglia 24, Castelnuovo 26, Pescaglia 15, Fabbriche di Vergemoli 3, Barga 39, Gallicano 13, Pieve Fosciana 8, Piazza al Serchio 7, Villa Collemandina 4, Camporgiano 6, Vagli Sotto 2, Bagni di Lucca 10, Minucciano 3, San Romano 2, Sillano 1.

Sono infine 704 le nuove diagnosi in Versilia: Camaiore 157, Massarosa 107, Seravezza 62, Viareggio 256, Pietrasanta 89, Stazzema 10, Forte dei Marmi 23.