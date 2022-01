Borgo a Mozzano piange il piccolo Tommaso, aveva solo 4 anni

Una tragedia che colpisce tutta la Valle del Serchio. La comunità di Borgo a Mozzano piange la morte del piccolo Tommaso Suffredini, scomparso a soli 4 anni per una malattia.

Un’altra tragedia che colpisce la comunità di Borgo a Mozzano a neanche un mese di distanza dalla morte di Martino, bimbo di appena un mese e mezzo.

La notizia ha fatto subito il giro del paese, in lutto per il piccolo Tommaso. Il cordoglio del sindaco Patrizio Andreuccetti: “È con immenso dolore che oggi piangiamo la scomparsa del piccolo Tommaso Suffredini, di Borgo a Mozzano. Tutti noi esprimiamo vicinanza ai genitori Simone e Mariella, a cui rivolgiamo un infinito abbraccio. Sappiamo che le parole, in questi casi, non riescono mai a consolare od a descrivere il dolore. Un piccolo angelo è ora in Paradiso”.

Il ricordo della Misericordia di Borgo a Mozzano: “Con dolore diamo la notizia della scomparsa del piccolo Tommaso. Non aveva ancora compiuto cinque anni, ma nella sua breve esistenza ha affrontato tante difficoltà, aiutato dai genitori Simone e Mariella, a cui vogliamo far sentire la nostra vicinanza. Un abbraccio sentito a Simone, volontario attivo della Misericordia. Preghiamo tutti insieme per questo angelo volato in cielo”.