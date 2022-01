Finisce fuori strada con la jeep e muore: tragedia nel Capannorese

È giallo sulla morte di un uomo di 74 anni nella propria auto a Capannori, sulla via del Colle che conduce a Collodi, nel pesciatino.

La sua jeep, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, è finita fuori strada. Per l’uomo, all’arrivo dei soccorsi, chiamati intorno alle 17,35, non c’era più nulla da fare: era già deceduto. Con tutta probabilità, visto che le condizioni della strada erano perfette e non ci sono segni di altri veicoli eventualmente coinvolti, si dovrebbe essere trattato di un malore.

Sul posto sono arrivati l’auto medica, un’ambulanza della Croce Verde di Porcari, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Questi ultimi erano stati chiamati sul posto per l’eventuale recupero del mezzo, ma il loro intervento non è stato necessario.