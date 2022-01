Freddo polare e temperature sotto lo zero: neve in alta Garfagnana

Freddo polare, con temperature sotto lo zero in Toscana. E la lucchesia non è da meno. Nella notte e di primo mattino i primi fiocchi sono caduti sull’alta Garfagnana.

La neve , dalle prime ore di oggi (9 gennaio) è iniziata a scendere in diverse altre zone della regione: Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto e Prato

La neve , dalle prime ore di oggi (9 gennaio) è iniziata a scendere in diverse altre zone della regione: Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto e Prato

I mezzi spalaneve sono in azione in autostrada.

I mezzi spalaneve sono in azione in autostrada.