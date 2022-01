Lutto a Piano di Conca: morta la custode della scuola media

E’ lutto a Massarosa per la morte di Angela Pardini, la custode della scuola media dell’istituto comprensivo di Piano di Conca.

“La ricorderemo sempre – scrivono dalla scuola – dietro al suo bancone, con un sorriso sempre per tutti, ragazzi, genitori, colleghi, docenti e per chiunque avesse la fortuna di affacciarsi al portone. Abbiamo sperato fino in fondo che un giorno l’avremmo rivista nella nostra amata scuola,

non è stato così e ci lascia un grande vuoto. E’ sempre stata un riferimento per tutti noi, era la nostra Angela custode nel vero senso della parola. Ha lottato fino in fondo contro un male molto aggressivo che purtroppo ce l’ha portata via e lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. La nostra comunità si unisce intorno al dolore della figlia Giada e della sua famiglia che aiuteremo per quanto potremo a realizzare un suo desiderio: una raccolta fondi per l’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Un abbraccio fortissimo da parte di tutto il nostro istituto a Giada e a tutta la sua famiglia”.