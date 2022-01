Dramma a Castelnuovo: cade da un albero nel bosco e muore

Dramma a Castelnuovo: un uomo di 62 anni è morto dopo essere caduto da un albero (o da un poggio, ancora non è chiaro) in un bosco nel territorio del comune di Castelnuovo Garfagnana, in località Acquabona.

Il cadavere dell’uomo, residente nella zona, è stato raggiunto in una scarpata dai sanitari verricellati sul posto dall’elicottero Pegaso. Oltre all’elisoccorso era stata allertata un’ambulanza con medico a Borgo da Castelnuovo. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco, che si occuperanno anche del recupero della salma, e i carabinieri per cercare di ricostruire l’accaduto. Per il 62enne non c’era niente da fare: troppo violento il colpo alla testa dopo la caduta.

Le operazioni di soccorso sono partite intorno alle 14,20 di oggi (10 gennaio).