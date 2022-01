Nuova variante Covid: è Ba2, “sorella” di Omicron

Dopo Deltacron e Ihu arriva Ba2. La nuova variante del Covid è stata scoperata in Danimarca.

Secondo i ricercatori si tratta di una mutazione “sorella” di Omicron, e potrebbe diventare dominante.

Ancora pochi i dati, ma per gli studiosi si sarebbe sviluppata in maniera autonoma, si sarebbe diffusa in contemporanea con Omicron e sarebbe più insidiosa, perchè difficile da individuare con i classici tamponi.