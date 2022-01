Un nuovo vaccino contro Omicron pronto a marzo: l’annuncio di Pfizer

Ema, inoltre, ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale Paxlovid. La richiesta è di Pfizer Euro. Il risultato è atteso nelle prossime settimane. Questo vaccino per bocca, spiega Ema, “riduce la capacità del Sars Cov 2 di moltiplicarsi nell’organismo”. Ema valuterà i benefici e i rischi di Paxlovid in tempi ridotti e potrebbe emettere un parere entro poche settimane.