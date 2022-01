Il senso unico alternato al ‘foro’ di San Giuliano durerà fino a venerdì

Lavori nella galleria del foro di San Giuliano e caos fino a Santa Maria del Giudice, c’è l’ordinanza dell’Anas.

Svelato, all’indomani del via al cantiere, il motivo delle lunghissime file che da ieri mattina (10 gennaio) hanno interessato la frazione a sud del Comune di Lucca.

L’Anas ha emanato un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo all’altezza del foro di San Giuliano Terme, la galleria Monti Pisani. Questo provvedimento è stato adottato per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione e tecnologici della galleria, oggetto di ingenti lavori lo scorso anno.

L’ordinanza vale fino alle 19 di venerdì (14 gennaio).

Questi lavori svolti nel 2021, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, hanno portato al rifacimento dell’impianto elettrico, alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia led, all’installazione di segnaletica luminosa utile in caso di emergenza, all’installazione di pannelli a messaggio variabile per fornire indicazioni in tempo reale agli automobilisti, alla realizzazione di un impianto antincendio con rilevamento automatico, di un impianto di videosorveglianza e ad altri interventi per innalzare gli standard di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo 950 metri, di fondamentale importanza per chi si sposta fra Pisa e Lucca.

I disagi, quindi, proseguiranno fino a venerdì.