Bus, un altro giorno con le corse a singhiozzo

Anche per la giornata di domani (13 gennaio), a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In questo momento sono 684 le assenze causate, direttamente o indirettamente, dalla Pandemia Covid-19. Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 130 autisti, di cui 60 a Siena, 39 a Grosseto, 23 ad Arezzo e 8 a Piombino. Nel Dipartimento Nord, 171 autisti assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara sono 25, 47 a Lucca, 50 Pisa e 46 a Livorno. Per il Dipartimento Centro sono 383 gli autisti assenti: 280 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 45 a Pistoia e 58 tra Prato ed Empoli.

Autolinee Toscane sta continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, rimodulando la programmazione del servizio e dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolari, chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari.

A Lucca ci saranno ancora disagi per il servizio urbano, in particolare per la Lam Rossa: per tutto il giorno sarà soppressa una corsa su tre. Viaggerà a metà frequenza al mattino la Lam Verde. Per quello che riguarda la linea 53 sono soppresse le corse delle 11,45 da piazzale Verdi a Santa Maria del Giudice e ritorno delle 12,15. Per quello che riguarda la linea 55: soppressa la corsa delle 7,15 Maggiano-piazzale Verdi, linea 59: soppresse le corse delle 7,40 da piazzale Verdi fino a Marlia e ritorno da Marlia alle 8,23. Sulla linea 67: soppresse le corse delle 8,50 Piazzale Verdi-Cerasomma e ritorno da Cerasomma alle 9,05.

Per quello che riguarda il servizio extraurbano la situazione è la seguente: Linea E3: soppressa la corsa delle 10 Pisa-Ripafratta-Lucca; Linea E3: soppressa la corsa delle 10 Lucca-Ripafratta-Pisa; Linea E3: soppressa la corsa delle 13 Pisa-Ripafratta-Lucca; Linea E3: soppressa la corsa delle 12,30 Lucca-Ripafratta-Pisa; Linea E10: soppressa la corsa delle 6,35 Lugliano- Fornoli + 1 delle due corse delle 7,05 Fornoli FS – Lucca; Linea E10: soppressa una delle due corse delle 13,05 Lucca Fornoli Fs-Bagni di Lucca; Linea E18: soppressa la cora delle 7,26 Capannori-Tempagnano-Lucca; Linea E18: soppresse le corse delle 7,55 Lucca – Vorno e ritorno da Vorno delle 8,24.

Disagi anche per il servizio urbano di Viareggio: linea 21 metà frequenza tutto il giorno; linea 27 ultima corsa delle 20; linea 31 metà frequenza dalle 14 in poi.