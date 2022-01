La segnalazione è stata determinante a evitare danni e spiacevoli conseguenze. Un cittadino ha chiamato nel primo pomeriggio di oggi (12 gennaio) la polizia municipale di Lucca segnalando che una parte dell’intonaco della facciata di una abitazione di Borgo Giannotti mostrava segni di cedimento.

Dopo una prima verifica, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E’ stato deciso di far allontanare i passanti e sostare le vetture in sosta nei due stalli al di sotto e l’intonaco è stato fatto cadere in modo che non costituisse pericolo per le persone.