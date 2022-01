Morto l’ex assessore provinciale Emiliano Favilla

Ha combattuto fino in fondo con grande forza e dignità un male che lo ha strappato all’effetto dei suoi cari e a quanti – davvero tanti – lo stimavano come uomo e come politico. E’ scomparso questa mattina (12 gennaio) all’età di 76 anni, Emiliano Favilla. Ex assessore provinciale, era un personaggio di primo piano sia in Versilia che in provincia.

Storico rappresentante della sinistra, si era battuto di recente per la causa dei balneari, essendo lui stesso un esponente della categoria. Favilla era, tra le altre cose, il fondatore del Comitato Salvataggio imprese e turismo e turismo italiano della Versilia. Viveva con la famiglia a Lido di Camaiore.

Lunga la carriera di Favilla, iniziata a Camaiore, come assessore comunale e poi in provincia come membro della giunta Tagliasacchi e Baccelli.

Emiliano Favilla, durante la sua esperienza amministrativa provinciale, ha ricoperto, in particolare, il delicato ruolo di assessore ai lavori pubblici, ma si è occupato anche di protezione civile, dando un importante contributo all’organizzazione di questo cruciale settore.

Altra delega che lo ha visto sempre in prima linea per la promozione della sicurezza del territorio, ambito che gli stava particolarmente a cuore, è stato quello della difesa del suolo.

La militanza nella politica lo aveva portato anche a sedere in consiglio comunale a Viareggio, dal 2013 al 2014 nella fila della Federazione della Sinistra.

“Un uomo che ha sempre fermamente creduto nella difesa dei più deboli e nella giustizia sociale e che ha combattuto fino all’ultimo per i suoi principi. Che ha saputo trasformare le sue passioni in impegno civile, al servizio degli altri, come ricordano, anche a distanza di anni, tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui quando era assessore provinciale”. Così lo descrivono il presidente Luca Menesini, gli ex presidenti Andrea Tagliasacchi e Stefano Baccelli con i quali Favilla era stato assessore e tutta l’amministrazione provinciale.

Commosso il ricordo dell’assessore regionale Stefano Baccelli: “Quante battaglie e quanti chilometri sulle strade del nostro territorio con Emiliano sempre a fianco, sempre in prima linea nella nostra esperienza condivisa di amministratori provinciali. Un uomo di lotta e di governo, appassionato e capace, sincero e diretto. Ciao Emiliano buon viaggio”.

“Emiliano Favilla, la sua storia, la sua vita sono un’importante pagina della Sinistra versiliese e lucchese – scrivono invece da Sinistra Italiana della Versilia – . Il suo sguardo attento e lucido oggi più che mai ci mancherà. Perdiamo oggi un vero compagno, un amico sincero. Che la terra gli sia lieve”.

La direzione della Cna provinciale e nazionale accoglie la notizia della scomparsa di Emiliano Favilla con profondo cordoglio e si unisce al dolore della famiglia e dei suoi amici più cari.

“Con Emiliano se ne va un pezzo importantissimo di storia politica e balneare della Versilia – dice Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca – e di tutta la Provincia di Lucca. I suoi modi educati e risoluti uniti alla forte idealità delle sue battaglie lo rendevano un personaggio unico e ammirevole. Come non ricordare la sua lotta eroica contro la Bolkestein che lo reso paladino di tutta la categoria in Italia, rispettato ed ascoltato anche dalle più alte cariche di Governo. Emiliano era un uomo di altri tempi dove ideali politici, vita pubblica e privata si fondevano in un’unica grande personalità. Ci mancherai molto Emiliano, come ci mancherà il tuo messaggio sull’importanza della tenacia in difesa delle proprie idee”.

Un saluto ed una promessa arrivano anche dal coordinatore nazionale di Cna Balneari, Cristiano Tomei: “Un grande saluto ad un amico e condottiero di tante lotte per la categoria dei balneari – dice Tomei – Cna Balneari non si discosterà da ciò che ha sempre sostenuto: scongiurare le evidenze pubbliche”.

Cordoglio viene espresso anche dalla Lega di Viareggio: “Lo ricorderemo sempre come una persona schietta e diretta”, dicono Maria D. Pacchini, Alessandro Santini, Alberto Pardini e Walter Ferrari. “Un avversario capace, tenace, testardo, onesto, che ha sempre meritato rispetto da parte di noi suoi avversari – scrivono -. Perché ha sempre lottato e creduto per le battaglie che lo hanno visto in prima fila, perché non si è mai risparmiato per quelle lotte che lui ha sempre visto e giudicato giuste e meritevoli della sua fatica e del suo sudore. Un politico che andava fuori dagli schemi e che per questo ha sempre avuto la nostra stima da fronti opposti. Alla famiglia giunga il nostro abbraccio e il nostro cordoglio”.