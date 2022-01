Nasconde l’hashish in camera da letto, arrestato

Un altro arresto per spaccio di stupefacenti in Versilia. Un giovane di 20 anni residente a Viareggio ed incensurato è finito in manette dopo essere stato trovato con la droga dagli agenti del commissariato di Viareggio.

In particolare, nel corso di una perquisizione a casa delegata dall’autorità giudiziaria, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della stanza da letto del giovane vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, tra cui tre bilancini di precisione, la somma di 610 euro, nonché diversi “panetti” di hashish per un peso di circa mezzo chilo.

Il giovane, che verrà giudicato dal tribunale di Lucca nei prossimi giorni, è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.