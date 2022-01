Due minorenni nei guai per il furto di una bicicletta

La polizia ha denunciato 2 minorenni per furto di bicicletta.

Nel pomeriggio di ieri (13 gennaio) la volante del commissariato di Forte dei Marmi ha fermato due giovani in seguito alla richiesta di intervento per furto da parte di una signora residente a Querceta.

Nel rientrare a casa in auto, la signora ha notato due giovani uscire dal garage di pertinenza esclusiva del proprio condominio. Gli stessi, vistisi scoperti, hanno cercato di dileguarsi portando con loro una bicicletta da donna che la signora ha riconosciuto come propria.

La donna ha chiesto loro di fermarsi e riconsegnare il mezzo, ma si sono dati alla fuga. Gli agenti intuendo che i due ragazzi, identificati in seguito come minorenni e residenti rispettivamente a Massa e Carrara, potessero essere scappati verso la stazione ferroviaria, sono piombati immediatamente in quel luogo dove sono stati effettivamente rintracciati.

L’atteggiamento di entrambi di fronte alla richiesta di esibire i documenti, che ha lasciato trasparire un evidente stato di agitazione, le ragioni fornite sul perché si trovassero in quella zona nonché la corrispondenza con la descrizione fatta dalla vittima, hanno indotto gli agenti a ritenere i due giovani quali probabili autori del furto.

I due sono stati quindi accompagnati al commissariato di Forte dei Marmi, per l’identificazione, in quanto privi di documenti, e , dopo le procedure di rito, deferiti in stato di libertà alla Procura del tribunale per i minori di Firenze per furto aggravato ed affidati ai rispettivi genitori.

La bicicletta veniva riconsegnata immediatamente alla legittima proprietaria in sede di denuncia.