Incendio nei boschi di Pascoso

Incendio di bosco a Pascoso. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che, nelle vicinanze, hanno visto le fiamme nella boscaglia, attorno alle 19.

Non ci sono fortunatamente abitazioni nelle vicinanze, ma l’intervento dei vigili del fuoco è scattato immediatamente. E’ stato richiesto anche l’intervento di squadre di volontari Aib via terra per partecipare alle operazioni di spegnimento.