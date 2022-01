Covid: Toscana a rischio zona arancione, superati due parametri su tre

Toscana a rischio zona arancione.

Due dei tre parametri per il passaggio sono infatti stati superati: l’incidenza settimanale dei contagi da Covid sopra i 150 casi per 100mila abitanti ed i posti letto in terapia intensiva occupati per oltre il 20%.

Al momento la regione resta gialla grazie alla percentuale ancora non superata dei ricoveri nei reparti Covid ordinari che deve raggiungere e superare il 30%.

Difficile, per ora, pronosticare cosa succeda nei prossimi giorni.

Nel passaggio ad arancione le restrizioni colpiscono i non vaccinati, chi no ha il green pass si può spostare solo per lavoro o necessità legate a motivi di salute o per raggiungere servizi (supermercati o farmacie) non disponibili nel proprio comune di residenza.