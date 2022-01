Scontro tra auto in A11, un ferito in ospedale

E’ di un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto tra due auto in A11.

Lo scontro è accaduto lungo la corsia mare dell’autostrada, tra i caselli di Capannori e Lucca. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza che si è occupata del ferito. La persona è stata infine accompagnata al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo.