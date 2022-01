Scoppia la lite in centro: botte tra giovanissimi a Porta San Pietro

Grave episodio nella serata di ieri in centro storico. Erano passate da poco le 18 quando un gruppo di giovani, gran parte minorenni, sia ragazzi sia ragazze, hanno dato vita a una violenta lite nella zona di porta San Pietro. Calci, pugni e urla in un sonnacchioso tardo pomeriggio lucchese in una città con molta gente dedita allo shopping per i saldi.

Alcuni passanti, spaventati dalla scena violenta, hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 e sono rimasti in contatto con le forza dell’ordine, nella fattispecie i carabinieri, descrivendo la scena.

Il gruppo di giovani e giovanissimi hanno continuato ad azzuffarsi cambiando posizione. Si sono diretti verso la stazione dove sono stati raggiunti dai militari dell’Arma. Una volta visti i carabinieri due di loro hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza perché feriti e con necessità di cure. Per uno di loro è stato necessario il trasporto all’ospedale San Luca se pur in codice verde.

Spetterà ora ai militari, che hanno riportato la calma e identificato i presenti, capire se si è configurato qualche reato e a carico di chi. Visto il numero di partecipanti alla lite ci potrebbe essere, infatti, anche l’ipotesi che possa essere loro contestata la rissa.

Non si tratta, purtroppo, del primo di questi casi in città, dove tante sono state in passato, specie nei weekend, le segnalazioni di liti violente e aggressioni fra i giovani.